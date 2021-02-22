Esra isminin anlamı ve özellikleri nedir? Esra ne demektir?

Esra isminin anlamı, analizi, kader sayısı, Kuran’da geçip geçmediği, esra isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı, rengi ve esra ismi hakkında tüm merak edilenleri haberimizde sizler için derledik. En çok aranan isimler arasında gelen esra isminin anlamı nedir esra ne demektir?

Esra isminin kökeni: Arapça

Esra isminin cinsiyeti: Kız

Esra isminin rengi: Pembe

Esra ismindeki harf sayısı: 4 harfli

Esra İsminin anlamı nedir?

Esra ismi Türk Dili Kurumu Sözlüğünde “en çabuk, pek çabuk” olarak geçmekte ve anlamlandırılmaktadır. Genel itibari ile benimsenen anlamı ise; çabuk, hızlı, yol gösterici, karanlıkta yol gösteren kimse olmaktadır. Öyle ki karanlıkta yol gösteren kimse manasını; İsra suresinde isminin geçmesiyle değerlendirilmektedir.

Esra ismi Daha hızlı, daha çabuk, en çabuk. Karanlıkta yol gösteren, anlamlarını taşır.

Esra İsmi Kur’an’da geçmekte midir?

Esra ismi Kur’an’da geçmekte olup 1- Esir, tutsak, esirler. 2- En hızlı, çabucak olarak tanımlanmaktadır. Kuran-ı-Kerim’in 17. suresi olan Isra suresi telaffuzu sebebi ile Türkçe’ye ‘Esra’ olarak geçmiştir. Bu surede Hz. Peygamberimiz’in miraç gecesi anlatılmaktadır. Esra gecesi miraç gecesin’in ilk kademesi yani Hz. Muhammed’in Mekke’den Mescid-i Aksa’ya gitmesidir.

Ayrıca Enfal Suresi 67. Ayet , Enfal Suresi 70. Ayet , Enam Suresi 62. Ayet Yunus Suresi 21. Ayet lerde esra ismi geçmektedir.

Esra isminin Harf Analizi Nedir ?

Esra ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları

E : İletişim, duygusal karışık.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen.

R : Akıllı, lider, sert.

A : Öncü, lider, mantıklı.

Esra isminin Numerolojisi Kaçtır?

Esra ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

E : 6

S : 22

R : 21

A : 1

= 50 Esra İsminin Numeroloji Toplamı 50’dir.