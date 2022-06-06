Esra öğretmenin isteğine kayıtsız kalmayan Tuzla Belediyesi ekiplerinden anlamlı ziyaret

Mardin Kızıltepe Akçapınar Köyü'nde görev yapan öğretmen Esra Boyraz, sosyal medyadan takip ettiği Tuzla Gönül Elleri Çarşısı'nın aktivitelerini kendi okulunda da gerçekleştirmek için Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile iletişime geçti. Esra öğretmenin bu isteğini kırmayan Başkan Yazıcı, Gönül elleri Çarşısı ekibine talimat vererek Mardin'in Kızıltepe ilçesine ekip tarafından gezi düzenlendi.

İSTEKLERİN TAMAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ekipler, Esra öğretmeninin okulu için istediklerinin tamamını yerine getirdi. Esra öğretmenin davetine Başkan Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı Kurucusu Dr. Fatma Yazıcı, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Wefa Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Musab Aydın, Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı ve beraberindeki heyette katılım gösterdi.

Yapılan organizasyonlarda 40 öğrenciye kırtasiye seti verildi. Okula bir zeka sınıfı kazandırıldı. Okulun bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Yazıcı, öğrencilerle sohbet etti, zeka sınıfında çocuklarla satranç oynadı.

"İYİLİK İÇİN MÜCADELE EDEN NESİLLER OLUŞACAĞINA İNANIYORUM"

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Akçapınar’a İstanbul’un Doğu Yakası Tuzla’dan geldiklerini, iyiliğin kurucu ve çok önemli duygu olduğunu ifade ederek; “Buradaki iyiliğin başlangıcını Esra öğretmen yaptı. Ona çok teşekkür ediyorum. Gönül Elleri Çarşımız ve Wefa Uluslararası İnsani Yardım Vakfı süreci tamamladılar. Bu okulda okuyan öğrenciler, pirinç levhalarda gördükleri mesajlardan iyilik dersi çıkaracaklar. Bu okuldan bundan sonra iyiliğin yayılacağını, çok önemli yöneticilerin çıkacağını, çıkan bu yöneticilerin iyilikte her zaman aracı olacağını ve iyilik için mücadele eden nesiller oluşacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

"BÖYLE BİR ATMOSFERİ HAYATTA HAYAL EDEMEZDİM"

Etkinlikte konuşan Esra öğretmen de ekipler ile gönül bağı oluştuğunu, ekip çalışmalarını yakından takip ettiklerini bu yüzden d şansını denemek istediğini belirterek talepte bulunduğunu, Başkan Yazıcı'nın da taleplerini karşılıksız bırakmadığını söyleyerek, "Taleplerimizden çok daha fazlasını gerçekleştirdiler. Buraya davet ettik ve buraya kadar geldiler. Bizim göremediğimiz eksiklikleri görerek onaracaklarını söylediler. Burada çok zor şartlarda çalıştığımız için böyle bir atmosferi hayatta hayal edemezdim. Bu kadar kalabalık bir ekibi bu kadar dolu dolu bir şekilde gördükten sonra çok duygulandım. O zorlukların hepsi bitti. Bu tür destekler hem öğretmenlere moral hem de öğretmenlere motivasyon oluyor." dedi.

"FİZİKİ ŞARTLARIN GELİŞTİRİLMESİ BİZİ İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Konuşma yapan Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı da, "Tuzla Belediyemiz, Tuzla Kaymakamlığımız, WEFA Derneğimiz ve geleceğimizin teminatı gençlerimizin sadece eğitmeni değil, önderliğini de yapan kıymetli öğretmenizin başlattığı sosyal sorumluluk projesinin neticesinde bugün burada okulumuzun tadilatı yapıldı. Evlatlarımızın daha kaliteli bir eğitim alması için fiziki şartların geliştirilmesi bizim için çok kıymetliydi” dedi.

"ÇOCUKLARIN GÖZLERİNDEKİ ENERJİ VE ZEKA BİZLERİ HAYRAN BIRAKTI"

Programa katılan Tuzla Kaymakamı Ali Akça,” Bir toplumun en önemli kesimi çocuklarıdır. Biz bugün burada çocuklarımızın misafiri olduk ve çok mutlu olduk. Çocuklarımızın gözlerindeki enerji ve zekaları gerçekten bizleri hayran bıraktı. Onları yetiştiren ailelerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.