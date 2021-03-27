Kırmızı Odaya transfer olan Esra Ronabar göz dolduran performansıyla gündem oldu. Başarılı oyuncu pek çok dizi, film ve reklamda rol almıştır. Peki Esra Ronabar kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hayatına dair bilinmeyenlerin araştırıldığı Ronabar hakkındaki bilgileri sizler için derledik...

ESRA RONABAR'IN HAYATI

1978 doğumlu olan Esra Ronabar 43 yaşındadır. İzmir Ödemiş doğumlu oyuncu, tanınan oyunculardan Barış Falay ile evlidir. Ronabar, Ankara Üniversitesi kimya bölümünü kazanmış ve üniversitede okurken kursiyerlik sınavlarına girdi. Altan Erkekli ilk hocası olan Ronabar, Rutkay Aziz ve Metin Balay’la çalışmaya başladı. Bunun üzerine kimya bölümünü yarıda bırakarak, oyunculuk sınavlarına girdi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu. 1997-1998 arasında Ankara Sanat Tiyatrosu’nda sahne almaya başladı.

YÖNETMEN YARDIMCILIĞI YAPTI

Yönetmen yardımcılığı da yapan Ronabar, bu alandaki ilk deneyimini Eşber Yağmurdereli’nin yazıp Rutkay Aziz’in yönettiği Akrep adlı oyunda, Ebru Erkekli’yle birlikte gerçekleştirdi.1998’de Kader Ayırsa Bile adlı dizide Ümit Olcay’la başrolü paylaştı. Bunların yanı sıra reklam filmlerinde de boy göstermiştir. 2003’te A.G.A’da Cansu karakterini canlandırdı. 2003 yılında Bir İstanbul Masalı dizisinde canlandırdığı Birnur Goyalı karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. 2005’te Beyaz Gelincik adlı dizide çocuk doktoru Bahar rolüyle seyirci karşısına çıktı. Son Osmanlı dizisinde oynadı.

2006’DA OYUNCU BARIŞ FALAY'LA EVLENDİ

Esra Ronabar, 2006 yılında kendi gibi oyuncu olan Barış Falay ile dünya evine girmiştir. Ronabar'ın rol aldığı diğer işler ise; 2007’de Berrin Dağçınar’ın yazıp yönettiği bir dram filmi olan Hayattan Korkma, 2007-2008 döneminde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’da İki Efendinin Uşağı ve Oyun Nasıl Oynanmalı adlı oyundur. Ronabar, buradaki Sevil rolüyle 2008 yılında 33. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri’de İsmet Küntay Jüri Özel Ödülü’nü kazandı.

2009’DA ANNE OLDU

2009 yılında oğlunu dünyaya getiren güzel oyuncu sahnelerden kopmamıştır. 2010’da Küstüm Çiçeği dizisinde rol alırken, aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatroları’nda çalışmaya başladı. İstanbul Şehir Tiyatroları’nda Tehlikeli İlişkiler ve Dünyanın Ortasında Bir Yer adlı oyunlarda rol aldı. Dünyanın Ortasında Bir Yer adlı oyunda canlandırdığı Ahten rolüyle 2011 yılında 36. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

TRAFİK KAZASIYLA SETLERDEN UZAK KALDI

2012’de Uçurum dizisinde kadın satıcısı Nur Sertaç karakterini canlandıran Ronabar, 2013'te Sana Bir Sır Vereceğim’de başrol oyuncusu olarak Sevgi Gündoğdu karakterine hayat verdi. 22 Eylül 2013 tarihinde dizi setine giderken geçirdiği trafik kazası nedeniyle uzun bir süre setlerden uzak kalarak dinleneceği bildirildi.

Ronabar son olarak kadrosuna dahil olduğu Kırmızı Oda dizisiyle başarılı bir performans sergilemeye başladı.