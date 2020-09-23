Esra Sönmezer kedisine de maske taktı! Esra Sönmezer kimdir?

Oyuncu Esra Sönmezer, önceki gün kedisi ile birlikte Etiler'de görüntülendi. Kedisi ile yürüyüşten geldiklerini söyleyen Sönmezer korona virüs salgını nedeni ile 'Tek aşkım' dediği kedisi Bebek'e de maske taktı.

"KEDİM BÖBREK HASTASI"

"Hayatımdaki tek erkek, tek aşkım" dediği kedisine de maske taktığı görülen Esra Sönmezer, "Maalesef corona virüs insanlardan da hayvanlara bulaşabiliyor. Kedim böbrek hastası ve dikkatli olmak zorundayım" ifadelerini kullandı.

VİRÜS BİNLERCE KEDİYE BULAŞTI

Çin'de yürütülen bir araştırma yeni tip corona virüsün (Covid-19) sanılandan daha fazla kediye bulaşmış olabileceğini ortaya koydu.

SciTech Daily internet sitesinde yer alan habere göre, Çin'in corona virüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan kentindeki Huazhong Tarım Üniversitesi'nden araştırmacılar, Ocak-Mart 2020 döneminde 102 kediden kan ve sürüntü örneği alarak inceledi. Bunların hayvan barınağı, evcil hayvan hastanesi ve corona virüs hastalarının bulunduğu evlerde yaşayan kediler olduğu belirtildi. Bu kedilerin 15'inde corona virüse karşı antikor bulunduğu, bunların 11'indeki antikorların enfeksiyonu engelleyecek kadar güçlü olduğu görüldü. Antikor bulunan kedilerin korona virüs testinin negatif çıktığı, semptom göstermediği ya da virüs nedeniyle ölmediği kaydedilen çalışmada, buna göre sanılandan daha fazla virüs bulaşmış kedi olabileceği belirtildi.

ESRA SÖNMEZER KİMDİR?

Arnavut kökenli büyük bir ailenin tek çocuğu olan Esra Sönmezer, 23 Şubat 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 8 yaşından itibaren 4 yıl boyunca bale eğitimi alan Esra Sönmezer, önemli resitallerde sahne alıp okulunu temsil etti.

2002 yılında katıldığı Türkiye güzellik yarışmasında 1. seçildi. Aynı yıl, Türkiye’de gerçekleşen Dünya Güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil etti ve dünya 4. oldu. Fakat yarışmada haksızlığa uğradığını düşündüğü için tacını kabul etmeyerek sahneye attı.

Esra Sönmezer, 2002 yılı sonlarında Annesinin vefatı dolayısıyla, işlerine 5 yıl boyunca ara verdi.

2007 yılında Müjoyunculuk ve tiyatro okuluna girerek tiyatro, muzik,dans,diksiyon ve sinema dersleri almaya başladı.

2004 ‘ten 2007 yılı sonuna kadar Erdem Siyavuşgil’ den şan, solfej ve musiki dersleri aldı. Eski ve tamamen unutulmuş eserlerin yer aldığı şarkılardan oluşan “İlk Göz Ağrısı” adlı nostalji albümü çıkarttı.

Savaş Dinçel sahnesinde, Müjdat Gezen ile birlikte ‘Jüri’ adlı kabarede, ‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım’ , ‘Savaşma Seviş’ ve Oda tiyatrosu ekibiylede ‘Meyhane’de Tiyatro’ adlı oyunlarda oynadı.

2008 yılından, 2010 yılına kadar, TRT2 ekranlarında 2 yıl ‘Hayatımız Sigortalı’ adlı ekonomi programını hazırlayıp sundu. TRT’nin ardından,çeşitli özel kanallarda bir çok TV programlarını başarıyla sundu. Cine 5 ekranlarında bir yil ”Doğal Yaşam” isimli sağlık programını sundu. Ayrıca hafta içi her gün Cine 5 ekranlarında ”Esra’nın Yemek Günlüğü” adlı programı da sundu.