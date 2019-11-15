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  3. Esrarengiz ölüm! Sesi duyan mahalleli onu bu halde buldu

Esrarengiz ölüm! Sesi duyan mahalleli onu bu halde buldu

Muğla Seydikemer'de, silah sesini duyan komşuların gittiği evde 18 yaşındaki Kamil K., göğsünden vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Genç adamın, babasının av tüfeğini incelediği sırada yanlışlıkla kendisini vurduğu tahmin ediliyor.

Esrarengiz ölüm! Sesi duyan mahalleli onu bu halde buldu

Olay, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Bir evden silah sesi geldiğini duyan Karaköy Mahallesi sakinleri, sesin geldiği eve girdi.

Mahalle sakinleri 2. katta bulunan balkonda, Kamil K.'nın göğsünden vurulmuş halde kanlar içinde yerde yattığını ve yanında babası Ercan K.'ya ait av tüfeği olduğunu gördü.

Esrarengiz ölüm! Sesi duyan mahalleli onu bu halde buldu

GENÇ ADAM TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Kamil K., Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kamil K., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Esrarengiz ölüm! Sesi duyan mahalleli onu bu halde buldu

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Acı haberi alan ailesi sinir krizi geçirip yasa büründü.

Kamil K.'nın babasının av tüfeğini incelerken yanlışlıkla kendini vurduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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