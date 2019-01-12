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  3. Esrarı cam kavanozlara doldurup, ormana gömmüşler (2)

Esrarı cam kavanozlara doldurup, ormana gömmüşler (2)

İnegöl'de 28 kilo esrar dolu cam kavanozları, gömdükleri ormanlık alanda topraktan çıkarırken jandarmalar tarafından suçüstü yakalanan Emir Sevinç...

Esrarı cam kavanozlara doldurup, ormana gömmüşler (2)

TUTUKLANDILAR

İnegöl'de 28 kilo esrar dolu cam kavanozları, gömdükleri ormanlık alanda topraktan çıkarırken jandarmalar tarafından suçüstü yakalanan Emir Sevinç ve Kenan Yılmaz, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

DHA

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