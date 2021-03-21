Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

Galatasaray'da Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen kongrenin ilerleyen günlerde yapılması beklenirken başkanlık adayları da bir bir ortaya çıkmaya başladı. Bu adaylardan biri olan Eşref Hamamcıoğlu," Eğer bir seçim tarihi belli olduğu zaman görev verilmesi halinde bu görevden kaçınmayacağımı ve bu konuda çalışmalar, projeler içinde olduğumu da beyan etmek istiyorum" diyerek başkan adayı olduğunu açıkladı.

EŞREF HAMAMCIOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Eşref Hamamcıoğlu, 1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1975 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1980 yılında Sorbonne 'Üniversitesi'nde İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. 1981-1992 yılları arasında Tekfen Holding'e bağlı grup şirketlerinde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1992-2012 yılları arasında Sodexo'da Kurucu Genel Müdür ve CEO olarak görev yapmıştır. Öte yandan 1994-1998 yılları arasında Sayın Duygun Yarsuvat ve merhum Anıl Büyükeroğlu, başkanlıklarında Galatasaraylılar Derneği Yönetim Kurulu'nda ve 2001-2002 döneminde Sayın Mehmet Cansun başkanlığında Galatasaray Spor Kulübü'nde Muhasip üye olarak çalışmıştır.

Türk-Fransız Ticaret Derneği, TÜSİAD, Türkiye Olimpiyat Komitesi üyesidir.67 yaşındaki Eşref Hamamcıoğlu, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

EŞREF HAMAMCIOĞLU MESLEĞİ NE?

Eşref Hamamcıoğlu risk sermayesi uzmanı ve yatırımcıdır.