Essam Salamoun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Essam Salamoun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Essam Salamoun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Essam Salamoun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Essam Salamoun 26 Aralık 1996 tarihinde Helsingør şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Danimarka,Filistin uyrukludur.Gerçek adı da عصام سلمون şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Essam Salamoun Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Essam Salamoun, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hilleröd Fodbold futbol takımında oynamaktadır. Hilleröd Fodbold takımına 9 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Essam Salamoun'nin Hilleröd Fodbold ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Essam Salamoun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Essam Salamoun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Essam Salamoun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Essam Salamoun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Helsingör U19

1 Haziran 2015 yılında FC Helsingör

19 Şubat 2018 yılında Hilleröd F

18 Ağu 2020 yılında Jammerbugt FC

9 Şubat 2021 yılında Hilleröd F

Essam Salamoun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Essam Salamoun şuan Hilleröd Fodbold takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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