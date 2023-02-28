Essam Sobhy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Essam Sobhy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Essam Sobhy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Essam Sobhy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Essam Sobhy 26 Eylül 1990 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da عصام صبحي النص şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Essam Sobhy Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Essam Sobhy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ismaily SC futbol takımında oynamaktadır. Ismaily SC takımına 14 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Essam Sobhy'nin Ismaily SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Essam Sobhy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Essam Sobhy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Essam Sobhy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Essam Sobhy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2017 yılında Petrojet

1 Temmuz 2018 yılında El Makasa

14 Eylül 2021 yılında Ismaily

Essam Sobhy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Essam Sobhy şuan Ismaily SC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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