Essam Tharwat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Essam Tharwat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Essam Tharwat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Essam Tharwat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Essam Tharwat 6 Ağustos 1986 tarihinde Zagazig şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da عصام ثروت şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Essam Tharwat Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Essam Tharwat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Masry SC futbol takımında oynamaktadır. El Masry SC takımına 31 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Essam Tharwat'nin El Masry SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Essam Tharwat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Essam Tharwat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Essam Tharwat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Essam Tharwat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2017 yılında Alassiouty SC

10 Temmuz 2018 yılında Smouha

11 Ağustos 2019 yılında FC Masr

31 Ekim 2020 yılında El Masry

Essam Tharwat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Essam Tharwat şuan El Masry SC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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