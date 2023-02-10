Estanislao Jara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Estanislao Jara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Estanislao Jara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Estanislao Jara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Estanislao Jara 26 Ağu 1999 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Estanislao Jara Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INSUA GROUP yapmaktadır. Estanislao Jara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Deportivo Madryn futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Deportivo Madryn takımına 8 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Estanislao Jara'nin Club Social y Deportivo Madryn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Estanislao Jara Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Estanislao Jara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Estanislao Jara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Estanislao Jara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Gimnasia II

8 Haziran 2022 yılında Deportivo Madry

31 Aralık 2023 yılında Gimnasia II

Estanislao Jara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Estanislao Jara şuan Club Social y Deportivo Madryn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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