Esteban Burgos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esteban Burgos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Esteban Burgos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Esteban Burgos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Esteban Burgos 9 Ocak 1992 tarihinde Salta şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Esteban Rodrigo Burgos şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Esteban Burgos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Esteban Burgos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Málaga CF futbol takımında oynamaktadır. Málaga CF takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Esteban Burgos'nin Málaga CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Esteban Burgos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/estebanburgos3/

Esteban Burgos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Esteban Burgos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Esteban Burgos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Esteban Burgos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında GyT (Salta)

1 Temmuz 2013 yılında CA Talleres

1 Temmuz 2014 yılında Godoy Cruz

5 Ocak 2016 yılında Rosario Central

30 Haziran 2017 yılında Godoy Cruz

7 Temmuz 2017 yılında Alcorcón

1 Temmuz 2019 yılında Eibar

15 Temmuz 2022 yılında Málaga CF

Esteban Burgos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Esteban Burgos şuan Málaga CF takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.