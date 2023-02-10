Esteban Glellel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esteban Glellel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Esteban Glellel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Esteban Glellel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Esteban Glellel 6 Ocak 1999 tarihinde Río Cuarto şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Esteban Alejandro Glellel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Esteban Glellel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Esteban Glellel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quilmes Atlético Club futbol takımında oynamaktadır. Quilmes Atlético Club takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Esteban Glellel'nin Quilmes Atlético Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Esteban Glellel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Esteban Glellel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Esteban Glellel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Esteban Glellel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Quilmes

17 Şubat 2022 yılında Deportivo Armenio

29 Mayıs 2022 yılında Quilmes

Esteban Glellel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Esteban Glellel şuan Quilmes Atlético Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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