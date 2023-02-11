Esteban Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esteban Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Esteban Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Esteban Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Esteban Gonzalez 26 Ocak 1991 tarihinde Durazno şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Esteban Ricardo González Maciel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Esteban Gonzalez Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MM Sport Manager yapmaktadır. Esteban Gonzalez, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Esteban Gonzalez'nin Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

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Esteban Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Esteban Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Esteban Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Esteban Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2010 yılında Tanque Sisley

1 Ocak 2011 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2012 yılında Tacuarembó

5 Ağu 2016 yılında Cerro Largo

20 Ocak 2017 yılında Juventud

31 Aralık 2017 yılında Cerro Largo

7 Ocak 2019 yılında Progreso

2 Nisan 2021 yılında Rentistas

11 Ocak 2022 yılında Gimnasia (J)

Esteban Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Esteban Gonzalez şuan Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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