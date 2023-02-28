Esteban Maidana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esteban Maidana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Esteban Maidana kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Esteban Maidana ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.