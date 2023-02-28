Esteban Maidana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esteban Maidana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Esteban Maidana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Esteban Maidana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Esteban Maidana 19 Nisan 1999 tarihinde San Ignacio şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Esteban Ramón Maidana García şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Esteban Maidana Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Guaireña FC futbol takımında oynamaktadır. Guaireña FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Esteban Maidana'nin Guaireña FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Esteban Maidana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Esteban Maidana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Libertad U23
1 Ocak 2022 yılında Fernando
31 Aralık 2022 yılında Libertad U23
1 Ocak 2023 yılında Guaireña FC
Esteban Maidana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Esteban Maidana şuan Guaireña FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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