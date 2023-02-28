Esteban Moreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esteban Moreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Esteban Moreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Esteban Moreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Esteban Moreira 17 Şubat 2002 tarihinde Rancagua şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Esteban Ignacio Moreira Soto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Esteban Moreira Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD O'Higgins futbol takımında oynamaktadır. CD O'Higgins takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Esteban Moreira'nin CD O'Higgins ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Esteban Moreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Esteban Moreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Esteban Moreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Esteban Moreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında O'Higgins

Esteban Moreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Esteban Moreira şuan CD O'Higgins takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Esteban Moreira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 11 numaralı formasıyla 12 Aralık 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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