Esteban Obregon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esteban Obregon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Esteban Obregon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Esteban Obregon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Esteban Obregon 15 Haziran 2001 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Esteban Daniel Obregón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Esteban Obregon Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Esteban Obregon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nueva Chicago futbol takımında oynamaktadır. Nueva Chicago takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Esteban Obregon'nin Nueva Chicago ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Esteban Obregon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Esteban Obregon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Esteban Obregon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Esteban Obregon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Estudiantes II

9 Şubat 2022 yılında Guillermo Brown

31 Aralık 2022 yılında Estudiantes II

2 Ocak 2023 yılında Nueva Chicago

Esteban Obregon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Esteban Obregon şuan Nueva Chicago takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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