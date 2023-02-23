Esteban Orozco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esteban Orozco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Esteban Orozco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Esteban Orozco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Esteban Orozco 7 Mayıs 1998 tarihinde Zaragoza şehrinde doğmuştur. Ekvator Ginesi,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Esteban Orozco Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Esteban Orozco Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Chindia Targoviste futbol takımında oynamaktadır. AFC Chindia Targoviste takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Esteban Orozco'nin AFC Chindia Targoviste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Esteban Orozco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Esteban Orozco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Esteban Orozco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Esteban Orozco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Betis Deportivo

25 Ocak 2018 yılında Utrera

30 Haziran 2018 yılında Betis Deportivo

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2018 yılında Utrera

1 Temmuz 2019 yılında Sant Rafel

30 Temmuz 2021 yılında Antequera

18 Ağustos 2022 yılında Chindia

Esteban Orozco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Esteban Orozco şuan AFC Chindia Targoviste takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Esteban Orozco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvator Ginesi takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

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