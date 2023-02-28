Esteban Pavez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esteban Pavez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Esteban Pavez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Esteban Pavez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Esteban Pavez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esteban Pavez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Esteban Pavez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esteban Pavez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Esteban Pavez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Esteban Pavez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Esteban Pavez 1 Mayıs 1990 tarihinde La Florida şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Esteban Andrés Pavez Suazo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Esteban Pavez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Esteban Pavez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Colo Colo futbol takımında oynamaktadır. CSD Colo Colo takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Esteban Pavez'nin CSD Colo Colo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Esteban Pavez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/estebanpavez8/

Esteban Pavez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Esteban Pavez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Esteban Pavez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Esteban Pavez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Colo Colo

1 Ocak 2010 yılında Rangers Talca

1 Aralık 2010 yılında Colo Colo

1 Ocak 2011 yılında CD SM (Arica)

1 Aralık 2011 yılında Colo Colo

1 Ocak 2012 yılında Unión Temuco

31 Aralık 2012 yılında Colo Colo

17 Temmuz 2017 yılında Atlético-PR

4 Temmuz 2018 yılında Colo Colo

16 Temmuz 2019 yılında Al-Nasr SC

1 Ocak 2021 yılında Club Tijuana

1 Ocak 2022 yılında Colo Colo

Esteban Pavez kimdir

Esteban Pavez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Esteban Pavez şuan CSD Colo Colo takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Esteban Pavez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Şili takımında 6 numaralı formasıyla 22 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Esteban Pavez nereli

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