Esteban Rueda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esteban Rueda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Esteban Rueda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Esteban Rueda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Esteban Rueda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esteban Rueda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Esteban Rueda

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Esteban Rueda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Esteban Rueda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Esteban Rueda 28 Ocak 1996 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Esteban Gabriel Rueda şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Esteban Rueda Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Esteban Rueda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Telmo futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Telmo takımına 22 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Esteban Rueda'nin Club Atlético San Telmo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Esteban Ruedaboyu ve yaşı kaç

Esteban Rueda Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Esteban Rueda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Esteban Rueda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Esteban Rueda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Argentinos II

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

22 Ekim 2020 yılında CA San Telmo

Esteban Rueda kimdir

Esteban Rueda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Esteban Rueda şuan Club Atlético San Telmo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Esteban Rueda nereli

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