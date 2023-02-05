Esteban Salles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esteban Salles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Esteban Salles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Esteban Salles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Esteban Salles 2 Mart 1994 tarihinde Oloron-Sainte-Marie şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Esteban Salles Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARSM yapmaktadır. Esteban Salles, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grenoble Foot 38 futbol takımında oynamaktadır. Grenoble Foot 38 takımına 23 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Esteban Salles'nin Grenoble Foot 38 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Esteban Salles Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Esteban Salles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Esteban Salles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Esteban Salles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Tours FC

26 Ağu 2015 yılında Trélissac FC

30 Haziran 2016 yılında Tours FC

30 Ağu 2016 yılında Les Herbiers VF

23 Temmuz 2018 yılında Grenoble

Esteban Salles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Esteban Salles şuan Grenoble Foot 38 takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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