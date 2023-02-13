Esteban Saveljich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esteban Saveljich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Esteban Saveljich kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Esteban Saveljich ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Esteban Saveljich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esteban Saveljich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Esteban Saveljich

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Esteban Saveljich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Esteban Saveljich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Esteban Saveljich 20 Mayıs 1991 tarihinde Tandil şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Karadağ,Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Esteban Ariel Saveljich şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Esteban Saveljich Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Esteban Saveljich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rayo Vallecano futbol takımında oynamaktadır. Rayo Vallecano takımına 26 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Esteban Saveljich'nin Rayo Vallecano ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Esteban Saveljich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/estebansaveljich35/

Esteban Saveljichboyu ve yaşı kaç

Esteban Saveljich Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Esteban Saveljich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Esteban Saveljich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Esteban Saveljich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Racing Club

11 Şubat 2015 yılında Defensa

31 Aralık 2015 yılında Racing Club

24 Ocak 2016 yılında UD Almería

30 Haziran 2016 yılında Racing Club

14 Ağu 2016 yılında Levante

4 Ağu 2017 yılında Albacete

30 Haziran 2018 yılında Levante

31 Ağu 2018 yılında UD Almería

30 Haziran 2019 yılında Levante

26 Temmuz 2019 yılında Rayo Vallecano

Esteban Saveljich kimdir

Esteban Saveljich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Esteban Saveljich şuan Rayo Vallecano takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Esteban Saveljich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ takımında 3 numaralı formasıyla 8 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Esteban Saveljich nereli

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