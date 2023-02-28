Esteban Valencia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esteban Valencia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Esteban Valencia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Esteban Valencia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Esteban Valencia 13 Ağustos 1999 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Esteban Cristóbal Valencia Reyes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Esteban Valencia Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Esteban Valencia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión La Calera futbol takımında oynamaktadır. Unión La Calera takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Esteban Valencia'nin Unión La Calera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Esteban Valencia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Esteban Valencia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Esteban Valencia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Esteban Valencia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2018 yılında CD SM (Arica)

31 Aralık 2018 yılında U. de Chile U19

1 Ocak 2019 yılında U. de Chile

31 Ocak 2019 yılında La Calera

15 Şubat 2021 yılında U. de Chile

1 Mart 2021 yılında La Calera

Esteban Valencia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Esteban Valencia şuan Unión La Calera takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Esteban Valencia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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