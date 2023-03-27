Eşten dosttan borç para arayanlara faizsiz kredi dağıtılacak! O tarihe kadar başvuru yapan parayı kapacak: Bankadan duyuruldu

Denizbank'tan faizsiz kredi kampanyası. Denizbank, hoş geldin kampanyası kapsamında yeni müşterilerine faizsiz kredi kampanyası sunuyor.

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Eşten dosttan borç para arayanlara faizsiz kredi dağıtılacak! O tarihe kadar başvuru yapan parayı kapacak: Bankadan duyuruldu

Denizbank, hoş geldin kampanyası kapsamında yeni müşterilerine faizsiz kredi kampanyası sunuyor. Bu özel teklif, acil nakit ihtiyacı olan ve faiz ödemek istemeyenlerin yanı sıra enflasyonist ortamda küçük yatırımlar yapmak isteyenler için de geçerli. Faizsiz kredi limitini 10.000 TL olarak belirleyen bankanın son başvuru tarihi 31 Mart 2023.

Kredi Detayları

Kampanya kapsamında ilk kez müşteri olacaklara, faizsiz ve taksitli nakit avans imkanı sunulacak. Banka tarafından 10.000 TL olarak tanımlanan nakit avans, 6 ay vadeli olacak. Denizbank, bu kampanyanın faizsiz ve taksitli ödeme imkânı sayesinde müşterilerin nakit ihtiyaçlarını bütçelerini zorlamadan karşılayacak.

Denizbank, hoş geldin kampanyası kapsamında yeni müşterilerine faizsiz kredi kampanyası sunuyor

Başvuru Koşulları

Denizbank'ın 1 Mart - 31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyasına katılmak için başvuru sahiplerinin aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekiyor. DenizBank.com, Mobildeniz, İnternet Bankacılığı, Deniz Kartım, ATM ve SMS kanallarından ilk kez kredi kartı başvurusunda bulunacak herkes 250 TL ile 10.000 TL arasında Taksitli Nakit Avans kullanma imkanına sahip olacak. Ancak kampanyadan yararlanmak için daha önce mevcut bir Denizbank kredi kartına sahip olmamak gerekiyor. Ayrıca Denizbank, ilk kez kredi kartı alan müşterilerine özel bir fırsat sunuyor. Mobildeniz ve İnternet Bankacılığı kanallarından 5.000-2.000.000 TL'ye kadar 30-180 gün vadeli Hoş Geldin Vadeli Mevduat hesabı açtıranlar %26,00 faiz oranından yararlanacak. 25,00 Hoş Geldin faiz oranı şube kanalından 5.000 ile 2.000.000 TL arasındaki vadeli mevduat hesabı açılış işlemleri için geçerli olacak.

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