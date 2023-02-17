Ester Sokler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ester Sokler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ester Sokler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ester Sokler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ester Sokler 4 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ester Sokler Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRIME 11 SA yapmaktadır. Ester Sokler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Radomlje futbol takımında oynamaktadır. NK Radomlje takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ester Sokler'nin NK Radomlje ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ester Sokler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ester Sokler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ester Sokler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ester Sokler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağu 2020 yılında NK Brezice 1919

1 Ocak 2021 yılında NK Celje

14 Temmuz 2022 yılında NK Radomlje

Ester Sokler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ester Sokler şuan NK Radomlje takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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