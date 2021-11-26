Estetik nelere kadir! Songül Karlı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı! Olağanüstü değişimiyle adeta bambaşka biri oldu!
Estetik nelere kadir! Songül Karlı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı! Olağanüstü değişimiyle adeta bambaşka biri oldu!
Ünlü türkücü Songül Karlı olağanüstü değişimi ile sosyal medyada trend oldu. Sık sık görünümünde değişiklik yapan 48 yaşındaki Karlı'nın son halindeki büyük değişim büyük ses getirdi. İşte geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri olan Songül Karlı'nın son hali...