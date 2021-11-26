Estetik nelere kadir! Songül Karlı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı! Olağanüstü değişimiyle adeta bambaşka biri oldu! Ünlü türkücü Songül Karlı olağanüstü değişimi ile sosyal medyada trend oldu. Sık sık görünümünde değişiklik yapan 48 yaşındaki Karlı'nın son halindeki büyük değişim büyük ses getirdi. İşte geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri olan Songül Karlı'nın son hali...

1 13 Güzel türküleriyle kulakların pasını silen ünlü türkücü Songül Karlı yine görünümünde yaptığı değişiklikle gündem oldu. Fakat bu seferki diğerlerine hiç benzemiyor....