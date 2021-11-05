Estetik uğruna canından oldu! Kalça estetiği ameliyatı sonrası fenalaştı! Girdiği yoğun bakımdan sağ çıkamadı!

Estetik canına mal oldu... Kalça ameliyatı oldu, operasyondan 48 saat sonra hayatını kaybetti.

İngiltere vatandaşı Diarra Brown, Türkiye'ye kalça estetiği yaptırmak için geldi. Etiler'de bulunan bir estetik cerrah, Bahçelievler'deki bir hastane ile anlaştı ve ameliyatı gerçekleştirdi.

PANSUMAN SIRASINDA FENALAŞTI

48 saat sonra hastaneye gelen genç kadın pansuman sırasında fenalaştı, yoğun bakıma alındı ancak kurtarılamadı. Cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi, otopsi yapıldıktan sonra İngiltere'ye gönderildi.

"NEDEN ÖLDÜĞÜNÜ BİLMİYORUZ"

Polis estetik cerrahın ve hastane çalışanlarının ifadesini aldı. Doktor, hastanın ameliyatın ardından hiçbir sıkıntı yaşamadığını iddia etti. "Neden öldüğünü bilmiyoruz" dedi. Genç kadının yakınları ise şokta. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.