Estevao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Estevao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Estevao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Estevao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Estevao 3 Şubat 2002 tarihinde Amambai şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Estêvão Barreto de Oliveira şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Estevao Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Link yapmaktadır. Estevao, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Internacional futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Internacional takımına 1 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Estevao'nin Sport Club Internacional ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Estevao Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Estevao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Estevao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Estevao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2022 yılında Internacional

Estevao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Estevao şuan Sport Club Internacional takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.