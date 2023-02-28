Estivel Moreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Estivel Moreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Estivel Moreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Estivel Moreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Estivel Moreira 16 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Estivel Iván Moreira Benítez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Estivel Moreira Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Estivel Moreira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Guaraní futbol takımında oynamaktadır. Club Guaraní takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Estivel Moreira'nin Club Guaraní ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Estivel Moreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Estivel Moreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Estivel Moreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Estivel Moreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ocak 2021 yılında Luqueño

31 Aralık 2021 yılında General Diaz

10 Ocak 2022 yılında 12 de Octubre

13 Temmuz 2022 yılında Guanacasteca

1 Ocak 2023 yılında Guaraní

Estivel Moreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Estivel Moreira şuan Club Guaraní takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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