Estonya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Estonya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Estonya ya da resmi adıyla Estonya Cumhuriyeti, Kuzey Avrupa'da bulunan bir Baltık devletidir. Batısında ve kuzeyinde Finlandiya Körfezi, doğusunda Rusya ve güneyinde ise Letonya Cumhuriyeti ile sınırları vardır. Estonya toprakları anakara ve Baltık Denizi’ndeki 2,222 adadan oluşur.

Estonya'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Estonya, 1286540 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 155. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00017 olduğu görülmektedir.

Estonya'nın Müslüman Nüfus sayısı 2000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Estonya'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Estonya'nın yüz ölçümü 45414 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Estonya'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 2840 km² Karasal Alan : 42388 km²

Estonya'nın Haritadaki Yeri / Konumu