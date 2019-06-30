ESTÜ ilk mezunlarını uğurladı

Eskişehir Teknik Üniversitesi, 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin sona ermesiyle ilk mezunlarını verdi.

Yeni kurulan ve Eskişehir'in 3'üncü üniversitesi olan ESTÜ, ilk mezunları düzenlenen tören ile uğurladı. Spor salonunda bin 120 öğrencinin mezun olduğu tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlandı. Öğrenciler kadar aileler de mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşarken salonda renkli görüntüler oluştu. Şarkılar eşliğinde keplerini atan gençler dans ederek doyasıya eğlendi.

"Hayallerinizin peşinden gidin"

Mezuniyet töreninde konuşan ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, gençlere mezuniyet sonrası için tavsiyeler verirken, "Bu değişime ayak uyduracak çevikliğe sahip olmanız durumunda zamanı yakalayabilir hatta zamanın ilerisinde yaşayabilirsiniz. Bilim sizlerden her zaman özgür, analitik ve sorgulayıcı bakış açısı bekler. Bunları yapmadığınız da ilerlemeniz mümkün olmaz. Mezun olduktan sonra hayallerinizin peşinden gidin. Deneyim ve vizyon sahibi olmadan hayalinizin peşinden gidemezsiniz. Bu yıl ESTÜ'ye bağlı fakülte ve yüksekokullardan bu yıl bin 120 öğrencimizi mezun ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA