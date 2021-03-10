Esvati̇ni̇ (Svaziland)'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Esvati̇ni̇ (Svaziland)'nin Bayrağı Nasıldır?
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Esvatini, resmî adıyla Esvatini Krallığı ya da eski adıyla Svaziland, Afrika kıtasının güneyinde yer alan ve denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Kuzeydoğuda Mozambik, kuzey, batı ve güneyde Güney Afrika ile sınırı vardır. Ülke ve halkı, adını 19. yüzyılda hüküm süren Kral II. Mswati'den almaktadır
Esvati̇ni̇ (Svaziland)'nin Başkenti?
“ Mbabane, Lobamba” şehirleri Esvati̇ni̇ (Svaziland)'nin başkentleridir.
Esvati̇ni̇ (Svaziland)'nin Para Birimi Nedir?
“Svaziland Lilangenisi” Esvati̇ni̇ (Svaziland)'nin para birimidir.
Esvati̇ni̇ (Svaziland)'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Esvati̇ni̇ (Svaziland)'nin telefon alan kodu : + 268