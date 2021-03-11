Esvati̇ni̇ (Svaziland)'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Esvati̇ni̇ (Svaziland)'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Esvatini, resmî adıyla Esvatini Krallığı ya da eski adıyla Svaziland, Afrika kıtasının güneyinde yer alan ve denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Kuzeydoğuda Mozambik, kuzey, batı ve güneyde Güney Afrika ile sınırı vardır. Ülke ve halkı, adını 19. yüzyılda hüküm süren Kral II. Mswati'den almaktadır

Esvati̇ni̇ (Svaziland)'nin Nüfusu Kaç Kişidir?

Esvati̇ni̇ (Svaziland)1250000 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 157. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00016 olduğu görülmektedir.

Esvati̇ni̇ (Svaziland)'nin Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Esvati̇ni̇ (Svaziland)'nin Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terimolarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Esvati̇ni̇ (Svaziland)'nin yüz ölçümü 17357 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Esvati̇ni̇ (Svaziland)'nin Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 160 km² Karasal Alan : 17204 km²

Esvati̇ni̇ (Svaziland)'nin Haritadaki Yeri / Konumu