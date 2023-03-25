Et fiyatları sabitlendi, vatandaş o markete koştu! Kıyma dışarıda 250 TL, o markette 140 TL: Yetişen ucuz eti kapacak

Olumsuz ekonomik şartlar sebebi ile temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan kişiler için yeni karar alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı ülke genelinde et fiyatlarında sabitleme kararı aldığını duyurdu. Detaylar haberimizde.

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Et fiyatları sabitlendi, vatandaş o markete koştu! Kıyma dışarıda 250 TL, o markette 140 TL: Yetişen ucuz eti kapacak

Yeni bir kararlar Ramazan ayı boyunca et fiyatlarında artış yapılmayacağı açıklandı. İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği Türkiye Perakendeciler Federasyonu öncülüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumu işbirliği gerçekleştirildi. Ramazan ayı boyunca fiyatlar sabitlendi. Ayrıntılar yazının devamında.

et fiyatları sabitlendi

ET FİYATLARI SABİTLENDİ

Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılar marketlere de yansıdı. Alışveriş yaparken zorlanan beslenme ihtiyaçlarından kısan vatandaş için yeni karar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alındı. Sürekli artış gösteren et fiyatları bu sorunun biraz önüne geçebilmek amacıyla sabitlendi. Et ve Süt Kurumu, Tarım Kredi Marketleri ile protokol imzaladı. Buna göre, ambalajlı kıymanın kilosu 140 TL'den, kuşbaşının kilosu ise 150 TL'den satılacak. Dana kıymanın kilosu 190 TL, dana kuşbaşı kg 210 TL'den satılacak.

et fiyatları sabitlendi

ET VE SÜT KURUMUNDAN YENİ KARAR

Et fiyatlarındaki artışın önüne geçebilmek amacıyla ESK çalışmalar başlattı. Bu amaçla da, kesimlik hayvan alımı ve karkas ithalatı yapıldı. 8 Bin 500 ton karkas ve 40 bin de kesime hazır büyükbaş hayvan alımı sözleşmesi yapıldı. Aynı zamanda besilik erkek sığır ithalatı da devam ediyor. Açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi internet sitesinde yayınlandı. Besilik Erkek Sığır İthalat Başvuru Duyurusu yayınlandı. Avrupa Birliği üyesi ülkeleri hariç olacak şekilde canlı hayvan ithalatına izinli ülkelerden toplam 500.000 baş besilik erkek sığır ithalatı için kontrol belgeleri onaylanacaktır, açıklaması yapıldı. 

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