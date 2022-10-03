Et Kesimcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Et Kesimcisi görev tanımı nedir, Et Kesimcisi ne iş yapar, Et Kesimcisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Et Kesimcisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Et Kesimcisi Tanımı;

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Et Kesimcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Et Kesimcisi Maaşları

Et Kesimcisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Et Kesimcisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Et Kesimcisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7511.05

Meslek Adı :

Et Kesimcisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kasaplar, Balık Satıcıları Ve Benzer Gıda Hazırlama İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yüzülmüş ve temizlenmiş hayvanları satışa, pişirmeye veya konserve yapmaya elverişli parçalara ayıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları

Et kesici işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Etin en ekonomik bir şekilde nasıl kesileceğini tayin etmek,

b) Eti testereyle kesip, satırla yararak; temizlemek ve istenilen standart parçalara veya daha küçük kısımlara bölmek,

c) Yenmeyecek parçaları ve kemikleri ayırmak,

d) Et üzerindeki fazla yağları sıyırmak,

e) İyi kalitede olmayan eti kıyma haline getirmek,

f) Et kütüğü ve kesme teçhizatını temizleyerek bıçakları bilemek,

g) Perakende satış yapan bir dükkanda müşterilerin isteklerine göre et kesip hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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