Et Ve Et Ürünleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Et Ve Et Ürünleri Satış Elemanı görev tanımı nedir, Et Ve Et Ürünleri Satış Elemanı ne iş yapar, Et Ve Et Ürünleri Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Et Ve Et Ürünleri Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Et Ve Et Ürünleri Satış Elemanı Tanımı;

Et Ve Et Ürünleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Et Ve Et Ürünleri Satış Elemanı Maaşları

Et Ve Et Ürünleri Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Et Ve Et Ürünleri Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Et Ve Et Ürünleri Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.23

Meslek Adı :

Et Ve Et Ürünleri Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Et ve et ürünlerini satış için hazırlayan, satış reyonuna düzenli bir şekilde yerleştiren, müşteriye tanıtan ve satışını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Et Ve Et Ürünleri Satış Elemanı ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Beyaz ve kırmızı et çeşitlerini türlerine göre yağ, sinir, kemik vb artıklarından ayırmak ,

b) Kıymalık için ayrılan parçaları kıyma makinesinde çekmek,

c) Türlerine göre ayrılan etleri et reyonuna uygun bir şekilde yerleştirmek,

d) Kırmızı ve beyaz etleri müşterinin istediği şekilde kuşbaşı, kıyma, bonfile, pirzola, biftek, kanat, but, göğüs, kuşbaşı vb. olarak hazırlamak, tartmak, paketlemek ve etiketlemek,

e) Sakatat, işkembe, köfte çeşitleri, sucuk, sosis, salam, pastırma vb. et ürünlerinin satışını yapmak,

f) Reyonlarda ki ürünleri kontrol ederek azalan etlerin yerine yenilerini hazırlayıp, getirmek veya getirtmek,

g) Bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin iade işlemlerini yapmak,

h) Et ve tavuk ürünlerini uygun koşullarda muhafaza etmek,

i) Et ürünlerinin atıklarını değerlendirmek,

j) Et teşhir ve saklama dolaplarının temizliğini yapmak,

u) Çalışma ortamının genel hijyen kurallarına göre temizliğini yapmak,

k) Departmanında kullandığı tezgah, et dolapları, et kesme kütüğü, kemik kesme makinesi, kıyma makinesi, vb. aletlerin temizlik ve bakımını yapmak,

Güncel Meslek : EVET

