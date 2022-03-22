Et ve Süt Kurumu, kırmızı et fiyatlarında artışa gitti! Bir kilo kıyma 56 TL'den 83 TL'ye çıktı
Et ve Süt Kurumu, kırmızı et fiyatlarında artışa gitti. Buna göre 1 kilo kıymanın fiyatı 56 TL’den 83 TL’ye yükseldi.
Vatandaşların uygun fiyatları nedeniyle tercih ettiği Et ve Süt Kurumu, kırmızı et fiyatlarında güncellemeye gitti. Buna göre birçok ürünün fiyatına zam geldi. Söz konusu zamla birlikte bir kilo kıymanın fiyatı 56 TL'den 83 TL'ye yükseldi. Bir kilo kuşbaşının fiyatı ise 62 TL’den 92 TL’ye yükseldi.
Et ve Süt Kurumunun internet sitesinde yer alan verilere göre yeni fiyatlar şöyle oldu:
|MAĞAZA SATIŞ FİYATLARI
|ÜRÜN ADI
FİYATI KDV DAHİL (TL/KG)
|KIRMIZI ET
|SIĞIR KIYMA
|83,00
|SIĞIR KUŞBAŞI
|92,00
|SIĞIR BİFTEK-ROSTO
|117,50
|SIĞIR KONTRFİLE
|145,00
|SIĞIR PİRZOLA
|152,00
|SIĞIR BONFİLE
|228,00
|BEYAZ ET
|GÖVDE TAVUK
|26,50
|MANGALLIK GÖVDE TAVUK ETİ
|30,50
|TAVUK BUT
|28,00
|TAVUK BUT (SPESİYAL)
|32,00
|TAVUK GÖĞÜS (KANATSIZ)
|29,50
|TAVUK GÖĞÜS (SPESİYAL)
|29,50
|TAVUK KANAT
|34,00
|TAVUK BAGET
|31,50
|TAVUK PİRZOLA
|36,00
|TAVUK SARMA
|36,00
|TAVUK FİLETO (DERİLİ)
|37,50
|TAVUK FİLETO (DERİSİZ)
|44,50
|TAVUK CİĞER
|16,00
|TAVUK TAŞLIK
|19,50
|ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ
|BEYAZ ET ŞARKÜTERİ
|PİLİÇ BURGER
|42,50
|PİLİÇ SALAM
|49,00
|PİLİÇ SOSİS
|49,00
|PİLİÇ SUCUK
|53,50
|PİLİÇ YAPRAK DÖNER
|65,00
|KIRMIZI ET ŞARKÜTERİ
|SUCUK-SALAM-SOSİS
|ACILI SUCUK
|95,00
|BATON SUCUK
|95,00
|KANGAL SUCUK
|95,00
|MANGAL SUCUK
|95,00
|FERMENTE SUCUK
|109,00
|OSMANLI DANA SUCUK
|110,00
|MACAR SALAM
|82,50
|FISTIKLI SALAM
|85,00
|KOKTEYL SOSİS
|81,50
|SOYULMUŞ SOSİS
|81,50
|BURGER-KÖFTE
|SIĞIR BURGER
|82,00
|AKÇAABAT KÖFTE
|96,00
|İNEGÖL KÖFTE
|96,00
|KASAP KÖFTE
|96,00
|MİSKET KÖFTE
|96,00
|TEKİRDAĞ KÖFTE
|96,00
|DÖNER
|KIYMA DÖNER
|120,00
|YAPRAK DÖNER
|140,00
|KAVURMA
|EBK SIĞIR KIYMA KAVURMA
|124,00
|EBK SIĞIR KAVURMA
|127,00
|EBK DANA KAVURMA
|152,00
|EBK BİNGÖL KAVURMA
|194,00
|DİLİMLİ EBK SIĞIR KAVURMA
|140,00
|DİLİMLİ EBK DANA KAVURMA
|162,50
|DİLİMLİ EBK BİNGÖL KAVURMA
|206,00
|PASTIRMA
|BLOK PASTIRMA
|197,50
|DİLİMLİ PASTIRMA
|206,00
|EKSTRA PASTIRMA
|215,50
|EKSTRA DİLİMLİ PASTIRMA
|224,50
|İŞKEMBE
|PİŞMİŞ İŞKEMBE
|60,00
|JÖLE İŞKEMBE
|61,00
|KUYRUK YAĞI
|81,50
|SÜT ÜRÜNLERİ
|ESK TEREYAĞ
75,00
|KONSERVE - ET- KEMİK SUYU TL/ADET
|800 GR DANA KIYMA KONSERVESİ
|31,50
|800 GR DANA KUŞBAŞI KONSERVESİ
|38,75
|200 GR ET SUYU
|5,50
|200 GR KEMİK SUYU
|7,00