ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 22 Mart 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeGalatasaray'da yer yerinden oynayacak! Burak Elmas'a İbra şoku, Fatih Terim...Et ve Süt Kurumu, kırmızı et fiyatlarında artışa gitti! Bir kilo kıyma 56 TL'den 83 TL'ye çıktıSon dakika | Ankara merkezli 50 ilde mahrem imam operasyonu: 132 şüpheli için gözaltı kararıAltın fiyatları yönünü zirveye çevirdi! Gram altın ve çeyrek altın yükselişte, yatırımcı zevkle paraları sayıyor! İşte güncel altın fiyatları...22 Mart 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?22 Mart 2022 Salı spor manşetleri | Beşiktaş'ın yeni hocası belli oluyor!KYK bursu ne zaman kesilir? KYK bursu, kredisi hangi durumlarda kesilir?22 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıMerkez Bankası yeni düzenlemeye gitti! Kur korumalı mevduat sisteminde değişik! Tarih sınırı kaldırıldı!
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Et ve Süt Kurumu, kırmızı et fiyatlarında artışa gitti! Bir kilo kıyma 56 TL'den 83 TL'ye çıktı

Et ve Süt Kurumu, kırmızı et fiyatlarında artışa gitti! Bir kilo kıyma 56 TL'den 83 TL'ye çıktı

Et ve Süt Kurumu, kırmızı et fiyatlarında artışa gitti. Buna göre 1 kilo kıymanın fiyatı 56 TL’den 83 TL’ye yükseldi.

Et ve Süt Kurumu, kırmızı et fiyatlarında artışa gitti! Bir kilo kıyma 56 TL'den 83 TL'ye çıktı

Vatandaşların uygun fiyatları nedeniyle tercih ettiği Et ve Süt Kurumu, kırmızı et fiyatlarında güncellemeye gitti. Buna göre birçok ürünün fiyatına zam geldi. Söz konusu zamla birlikte bir kilo kıymanın fiyatı 56 TL'den 83 TL'ye yükseldi. Bir kilo kuşbaşının fiyatı ise  62 TL’den 92 TL’ye yükseldi.

Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarında artışa gitti! Bir kilo kıyma 56 TL'den 83 TL'ye çıktı

Et ve Süt Kurumunun internet sitesinde yer alan verilere göre yeni fiyatlar şöyle oldu:

MAĞAZA SATIŞ FİYATLARI
ÜRÜN ADI 

FİYATI KDV DAHİL (TL/KG)

KIRMIZI ET 
SIĞIR KIYMA 83,00
SIĞIR KUŞBAŞI 92,00
SIĞIR BİFTEK-ROSTO 117,50
SIĞIR KONTRFİLE145,00
SIĞIR PİRZOLA 152,00
SIĞIR BONFİLE  228,00
BEYAZ ET
GÖVDE TAVUK 26,50
MANGALLIK GÖVDE TAVUK ETİ 30,50
TAVUK BUT 28,00
TAVUK BUT (SPESİYAL) 32,00
TAVUK GÖĞÜS (KANATSIZ) 29,50
TAVUK GÖĞÜS (SPESİYAL) 29,50
TAVUK KANAT 34,00
TAVUK BAGET 31,50
TAVUK PİRZOLA 36,00
TAVUK SARMA 36,00
TAVUK FİLETO (DERİLİ)37,50
TAVUK FİLETO (DERİSİZ) 44,50
TAVUK CİĞER16,00
TAVUK TAŞLIK19,50
 
ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ
BEYAZ ET ŞARKÜTERİ
PİLİÇ BURGER42,50
PİLİÇ SALAM49,00
PİLİÇ SOSİS 49,00
PİLİÇ SUCUK53,50
PİLİÇ YAPRAK DÖNER65,00
KIRMIZI ET ŞARKÜTERİ
SUCUK-SALAM-SOSİS
ACILI SUCUK95,00
BATON SUCUK95,00
KANGAL SUCUK95,00
MANGAL SUCUK95,00
FERMENTE SUCUK109,00
OSMANLI DANA SUCUK110,00
MACAR SALAM82,50
FISTIKLI SALAM85,00
KOKTEYL SOSİS81,50
SOYULMUŞ SOSİS81,50
BURGER-KÖFTE
SIĞIR BURGER82,00
AKÇAABAT KÖFTE96,00
İNEGÖL KÖFTE96,00
KASAP KÖFTE96,00
MİSKET KÖFTE96,00
TEKİRDAĞ KÖFTE96,00
DÖNER
KIYMA DÖNER120,00
YAPRAK DÖNER140,00
KAVURMA
EBK SIĞIR KIYMA KAVURMA124,00
EBK SIĞIR KAVURMA127,00
EBK DANA KAVURMA152,00
EBK BİNGÖL KAVURMA194,00
DİLİMLİ EBK SIĞIR KAVURMA140,00
DİLİMLİ EBK DANA KAVURMA162,50
DİLİMLİ EBK BİNGÖL KAVURMA206,00
PASTIRMA
BLOK PASTIRMA197,50
DİLİMLİ PASTIRMA206,00
EKSTRA PASTIRMA 215,50
EKSTRA DİLİMLİ PASTIRMA224,50
İŞKEMBE
PİŞMİŞ İŞKEMBE60,00
JÖLE İŞKEMBE61,00
 
KUYRUK YAĞI81,50
 
SÜT ÜRÜNLERİ
ESK TEREYAĞ

75,00

KONSERVE - ET- KEMİK SUYU                                                       TL/ADET
800 GR  DANA KIYMA KONSERVESİ31,50
800 GR  DANA KUŞBAŞI KONSERVESİ 38,75
200 GR  ET SUYU5,50
200 GR  KEMİK SUYU7,00

Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarında artışa gitti! Bir kilo kıyma 56 TL'den 83 TL'ye çıktı

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT