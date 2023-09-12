Et ve Süt Kurumundan sözleşmesini iptal eden üreticilere ceza haberlerine yalanlama

Et ve Süt Kurumu (ESK), Sözleşmeli Besicilik Projesi'nden çıkan üreticilere 30 bin lira ceza veriliyor iddialarını yalanladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Et ve Süt Kurumundan sözleşmesini iptal eden üreticilere ceza haberlerine yalanlama

Et ve Süt Kurumu (ESK), Sözleşmeli Besicilik Projesi'nden çıkan üreticilere 30 bin lira ceza veriliyor iddialarını yalanladı.

Et ve Süt Kurumundan yapılan açıklamada, "Bazı internet haber sitelerinde "Et ve Süt Kurumunun Sözleşmeli Besicilik Projesi kapsamında ESK ile sözleşmesini iptal eden üreticilerin Kuruma 30 bin TL ceza ödediği" yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Uygulamada karlılığın hedeflendiği belirtilen açıklamada, "Et ve Süt Kurumu tarafından geçtiğimiz yıl uygulamaya başlayan, maliyete dayalı fiyat politikası esas alınan Sözleşmeli Besicilik Projesinde üreticilere alım ve fiyat garantisi sunularak mutlak karlılık hedeflenmektedir. Üreticilerimize kurumla yaptığı sözleşmeden cayma hakkı tanıyan proje kapsamında, piyasa fiyatlarını daha avantajlı bularak sözleşmesini iptal ettiren hiçbir üreticimize bugüne kadar herhangi bir cezai işlem uygulanmamıştır. Et ve Süt Kurumu regülasyon görevi kapsamında üreticilerimizin ve tüketicilerimizin menfaatlerini korumaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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