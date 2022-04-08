Et ve Süt Kurumu'nun kapısına dayanmıştı! Kılıçdaroğlu'nun randevu yalanı ortaya çıktı! Gerçek bambaşkaymış

Türkiye İstatistik Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığına baskın yapar gibi gittikten sonra içeri alınmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün saat 10.00'da Et ve Süt Kurumuna gideceğini açıklamıştı.

KENDİSİNE DÖNÜŞ YAPILMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Bu sabah Et ve Süt Kurumuna gelen ve içeri alınmayan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımında kendisine randevu verilmediğini söylemişti.

Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok! Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın saat 10.00'da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 7, 2022

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yaşananların ardından Et ve Süt Kurumu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuruma alınmamasına ilişkin olarak açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 06.04.2022 tarihinde (Çarşamba günü) Ete ve Süt Kurumu'nu arayarak randevu talep etmiştir.

Randevu talebine 07.04.22 tarihinde ( Perşembe günü) geri dönülmüş, " Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişçi ile görüşmeniz daha uygun olur, zira sizlerin muhatabı Sayın Bakanımız gerekli görürlerse o görüşmeye bizleri de davet eder" cevabı verilmiştir.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun verilen bu cevaba rağmen Et ve Süt Kurumunun önüne gelerek basın açıklaması yapmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz"

Baskın yapar gibi gitti, rezil oldu! Kemal Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'na alınmadı