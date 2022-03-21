Et ve ÜrünleriTeknikeri/Et Endüstrisi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Et ve ÜrünleriTeknikeri/Et Endüstrisi Teknikeri görev tanımı nedir, Et ve ÜrünleriTeknikeri/Et Endüstrisi Teknikeri ne iş yapar, Et ve ÜrünleriTeknikeri/Et Endüstrisi Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Et ve ÜrünleriTeknikeri/Et Endüstrisi Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Et ve ÜrünleriTeknikeri/Et Endüstrisi Teknikeri Tanımı;

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Et ve ÜrünleriTeknikeri/Et Endüstrisi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Et ve ÜrünleriTeknikeri/Et Endüstrisi Teknikeri Maaşları

Et ve ÜrünleriTeknikeri/Et Endüstrisi Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Et ve ÜrünleriTeknikeri/Et Endüstrisi Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Et ve ÜrünleriTeknikeri/Et Endüstrisi Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.12

Meslek Adı :

Et ve Ürünleri Teknikeri/Et Endüstrisi Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Et ve et ürünlerinin sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve tüketiciye ulaşması işlemlerini yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Et ve Ürünleri Teknikeri/Et Endüstrisi Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sağlık açısından ürünlerin zararlı olup olmadıklarını belirlemek için fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik analizler yapmak,

b) Ambalaj materyalini seçmek ve ambalajlama yapımını kontrol etmek,

c) Kaçak kesimlerin önlenmesi için tedbir alınmasında yardımcı olmak,

d) Etin teknolojik kurallara göre üretilmesini sağlamak ve uygulamak,

e) Depolama şartlarını, sıcaklık, nispi nem, hava hızı vb. koşulları belirlemek,

f) Sucuk, salam sosis vb. ürünlerin teknolojik şartlarda üretimini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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