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Etalon ne demek, TDK'ya göre Etalon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Etalon kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Etalon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Etalon nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Etalon kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Etalon ne demek, TDK'ya göre Etalon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Etalon ne demek? Etalon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi etalon kelimesi. Peki etalon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre etalon nedir, etalon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ETALON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Etalon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Etalon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre etalon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağırlık ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiş yasal ölçü modeli

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