Ethan Alagich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Alagich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ethan Alagich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ethan Alagich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ethan Alagich 18 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ethan Alagich Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ethan Alagich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adelaide United futbol takımında oynamaktadır. Adelaide United takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ethan Alagich'nin Adelaide United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ethan Alagich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ethan Alagich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ethan Alagich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ethan Alagich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2022 yılında Adelaide United

Ethan Alagich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ethan Alagich şuan Adelaide United takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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