Ethan Bagbonon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Bagbonon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ethan Bagbonon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ethan Bagbonon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ethan Bagbonon 18 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Benin uyrukludur.Gerçek adı da Ethan Bagbonon Boudine şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ethan Bagbonon Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Paris Saint-Germain U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paris Saint-Germain U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Ethan Bagbonon'nin FC Paris Saint-Germain U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ethan Bagbonon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ethan Bagbonon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ethan Bagbonon şuan FC Paris Saint-Germain U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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