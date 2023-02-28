Ethan Beckford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Beckford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ethan Beckford kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ethan Beckford ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.