Ethan Beckford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Beckford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ethan Beckford kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ethan Beckford ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ethan Beckford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Beckford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ethan Beckford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Beckford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ethan Beckford adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ethan Beckford Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ethan Beckford 21 Haziran 1999 tarihinde Manchester şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Ethan Eamon Beckford şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ethan Beckford Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cavalry FC futbol takımında oynamaktadır. Cavalry FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ethan Beckford'nin Cavalry FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ethan Beckford Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ethan Beckford futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Penn State

1 Ağustos 2019 yılında Kulüpsüz

2 Aralık 2019 yılında Curzon Ashton

3 Kasım 2020 yılında Hyde United

28 Ağustos 2021 yılında Ashton Athletic

6 Kasım 2021 yılında Irlam FC

29 Mart 2022 yılında Simcoe CR FC

31 Ocak 2023 yılında Cavalry FC

Ethan Beckford kimdir

Ethan Beckford Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ethan Beckford şuan Cavalry FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Richmond Hill SC (2012-2015), TFC Academy (2015-2017)

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Ethan Beckford nereli

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