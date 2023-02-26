Ethan Brooks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Brooks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ethan Brooks adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ethan Brooks Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ethan Brooks 22 Kasım 2001 tarihinde Johannesburg, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Ethan Duncan Brooks şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ethan Brooks Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AmaZulu FC futbol takımında oynamaktadır. AmaZulu FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ethan Brooks'nin AmaZulu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ethan Brooks Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ethan Brooks isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ethan Brooks Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ethan Brooks futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında TS Galaxy FC

1 Temmuz 2022 yılında AmaZulu FC

Ethan Brooks Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ethan Brooks şuan AmaZulu FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Ethan Brooks Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 19 numaralı formasıyla 10 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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