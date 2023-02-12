Ethan Cairns kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Cairns Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ethan Cairns kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ethan Cairns ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ethan Cairns kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Cairns Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ethan Cairns

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ethan Cairns adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ethan Cairns Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ethan Cairns 17 Aralık 2004 tarihinde Grantown-on-Spey şehrinde doğmuştur. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ethan John Cairns şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ethan Cairns Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ethan Cairns, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inverness Caledonian Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Inverness Caledonian Thistle FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ethan Cairns'nin Inverness Caledonian Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ethan Cairnsboyu ve yaşı kaç

Ethan Cairns Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ethan Cairns isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Ethan Cairns Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ethan Cairns futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Inverness Cal.

10 Ağu 2021 yılında Strathspey

2 Ocak 2022 yılında Inverness Cal.

31 Mart 2022 yılında Fort William

24 Nisan 2022 yılında Inverness Cal.

28 Temmuz 2022 yılında Forres

1 Ocak 2023 yılında Inverness Cal.

Ethan Cairns kimdir

Ethan Cairns Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ethan Cairns şuan Inverness Caledonian Thistle FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Inverness Caledonian Thistle FC (2014-2021)

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Ethan Cairns nereli

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