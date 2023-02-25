Ethan Cox kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Cox Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ethan Cox adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ethan Cox Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ethan Cox 7 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ethan Cox Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adelaide United futbol takımında oynamaktadır. Adelaide United takımına 18 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Ethan Cox'nin Adelaide United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ethan Cox Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ethan Cox isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ethan Cox Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ethan Cox futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2020 yılında Adelaide United

Ethan Cox Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ethan Cox şuan Adelaide United takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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