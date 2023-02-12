Ethan Erhahon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Erhahon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ethan Erhahon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ethan Erhahon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ethan Erhahon 9 Mayıs 2001 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İskoçya,Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ethan Erhahon Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ethan Erhahon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lincoln City futbol takımında oynamaktadır. Lincoln City takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ethan Erhahon'nin Lincoln City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ethan Erhahon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ethan Erhahon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ethan Erhahon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ethan Erhahon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında St. Mirren FC U20

1 Temmuz 2018 yılında St. Mirren B

1 Temmuz 2019 yılında St. Mirren

31 Ocak 2020 yılında Barnsley U21

31 Mayıs 2020 yılında St. Mirren

31 Ocak 2023 yılında Lincoln City

Ethan Erhahon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ethan Erhahon şuan Lincoln City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ethan Erhahon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

St. Mirren FC (2006-2018)

İskoçya U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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