Ethan Sousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Sousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ethan Sousa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ethan Sousa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ethan Sousa 21 Kasım 2005 tarihinde Newry şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ethan Sousa Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ethan Sousa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newry City AFC futbol takımında oynamaktadır. Newry City AFC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ethan Sousa'nin Newry City AFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ethan Sousa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ethan Sousa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ethan Sousa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ethan Sousa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2021 yılında Dungannon U19

1 Temmuz 2022 yılında Newry City

Ethan Sousa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ethan Sousa şuan Newry City AFC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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