Ethane Azoulay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethane Azoulay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ethane Azoulay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ethane Azoulay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ethane Azoulay 26 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. İsrail,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da איתן אזולאי şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ethane Azoulay Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutpush by Dudu Dahan yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Netanya futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Netanya takımına 21 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ethane Azoulay'nin Maccabi Netanya ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ethane Azoulay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ethane Azoulay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ethane Azoulay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ethane Azoulay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında M. Petah Tikva

21 Ağustos 2022 yılında Maccabi Netanya

Ethane Azoulay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ethane Azoulay şuan Maccabi Netanya takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Ethane Azoulay Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail U21 takımında 12 numaralı formasıyla 7 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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